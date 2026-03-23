12:19, 23 марта 2026

Метеозависимым москвичам дали совет

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Сезонная перестройка негативно сказывается на метеочувствительных россиянах, сообщили синоптики портала «Метеоновости».

В настоящее время в столице наблюдается характерная весенняя погода с небольшими колебаниями метеорологических факторов, при которых на организм не оказывается выраженная нагрузка. Однако у метеочувствительных людей и особенно имеющих хронические заболевания, у которых функциональные возможности организма ослаблены, сезонная перестройка происходит более медленно, часто сопровождается обострением хронических недугов, общей слабостью, расстройствами нервной системы.

Однако метеозависимым москвичам все же необходимо перестраиваться — по возможности расширять физическую активность, гулять, делать утреннюю зарядку, принимать контрастный душ или же обтираться прохладной водой. Кроме того, не стоит пренебрегать рекомендациями лечащего врача.

Ранее синоптики сообщили, что в столице в понедельник, 23 марта, ожидается максимальная температура воздуха в плюс 11-13 градусов, по области — 10-14 градусов. Температурная аномалия составит 4-5 градуса.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    Все новости
