Метеозависимым москвичам дали совет

Сезонная перестройка негативно сказывается на метеочувствительных россиянах, сообщили синоптики портала «Метеоновости».

В настоящее время в столице наблюдается характерная весенняя погода с небольшими колебаниями метеорологических факторов, при которых на организм не оказывается выраженная нагрузка. Однако у метеочувствительных людей и особенно имеющих хронические заболевания, у которых функциональные возможности организма ослаблены, сезонная перестройка происходит более медленно, часто сопровождается обострением хронических недугов, общей слабостью, расстройствами нервной системы.

Однако метеозависимым москвичам все же необходимо перестраиваться — по возможности расширять физическую активность, гулять, делать утреннюю зарядку, принимать контрастный душ или же обтираться прохладной водой. Кроме того, не стоит пренебрегать рекомендациями лечащего врача.

Ранее синоптики сообщили, что в столице в понедельник, 23 марта, ожидается максимальная температура воздуха в плюс 11-13 градусов, по области — 10-14 градусов. Температурная аномалия составит 4-5 градуса.