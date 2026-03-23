10:40, 23 марта 2026

Мировой экспорт СПГ упал до минимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Kpler: Мировой объем экспорта СПГ упал до шестимесячного минимума
Вячеслав Агапов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Мировой объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) упал до шестимесячного минимума на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает Bloomberg.

Согласно анализу информации о движении судов, средние объемы отгрузок с начала марта сократились примерно на 20 процентов, до 1,1 миллиона тонн — самый низкий показатель с сентября 2025-го.

В основном сокращаются поставки из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Обеим странам необходимо транспортировать топливо через Ормузский пролив, чтобы доставлять его потребителям в Азии и Европе. Тем временем транспортная артерия в Персидском заливе остается блокированной силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в связи с боевыми действиями Израиля и США против Ирана.

В начале месяца Катар был вынужден закрыть свой крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Рас-Лаффане из-за иранских ударов. Еще одна атака, произошедшая на прошлой неделе, повредила производственные мощности — по оценке экспертов, на ремонт 2 из 14 производственных линий уйдут годы.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал войну против Ирана «величайшей глобальной угрозой энергетической безопасности в истории». Ормузский пролив, который до недавнего времени обеспечивал треть глобальной торговли нефтью, в настоящее время оказался фактически парализован. Регулярные же ракетные обстрелы энергообъектов еще в большей степени усугубляют ситуацию. Нормализация ситуации займет продолжительный период времени, заключил Бироль.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Хайди Клум с голой грудью снялась в прозрачном чехле для хранения одежды

    Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в водном канале

    Обвиняющая Россию в агрессии НАТО оказалась наступательным альянсом

    Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

    В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

    В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

    Иран пригрозил заминировать Персидский залив

    В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

    Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

    Все новости
