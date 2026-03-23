15:09, 23 марта 2026

Москвичей предупредили о рекордном потеплении

В конце марта температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16 градусов
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В конце марта температура воздуха в Московской области побьет новый максимум тепла — столбики термометров покажут рекордные плюс 16 градусов. Об аномальной погоде предупредили жителей столичного региона опрошенные Regions.ru синоптики.

По словам метеорологов, погода будет разгоняться в течение недели. В первые дни воздух прогреется до плюс 8-13 градусов Цельсия, а в четверг, 26 марта, температура повысится до плюс 16 градусов. Такие показатели будут превышать климатическую норму на четыре-шесть градусов.

При этом синоптики отметили, что смена воздушных масс произойдет плавно. Таким образом случится мягкий переход к стабильной теплой весне.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег в Москве полностью сойдет к 1 апреля.

