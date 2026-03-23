09:32, 23 марта 2026

Муляж гранаты напугал жителей российского поселка

В Новосибирской области муляж гранаты напугал жителей поселка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В поселке Линево Новосибирской области местные жители обнаружили похожий на гранату предмет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash Sibеria.

По данным издания, об обнаруженной рядом с остановкой общественного транспорта находке мужчина сообщил в экстренные службы. Прибывшие сотрудники оцепили местность и выяснили, что предмет является муляжом гранаты.

Теперь силовики изучают обстоятельства появления данного предмета в местах скопления людей. По предварительной версии, подброшенный муляж был частью хулиганской выходки.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл россиянин ограбил салон связи с муляжом бомбы и запиской от ВСУ.

