На Украине рассказали об ультиматуме Трампа Зеленскому

Соскин: Трамп поставил Зеленскому ультиматум для снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп поставил главе Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, чтобы снять санкции с России. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Трамп требует от украинского лидера отказаться от Донбасса в рамках мирного соглашения. «Зеленскому там, в Штатах, точно поставлен ультиматум <…> Но гарантий (безопасности — прим. "Ленты.ру") никаких нет. Им (США — прим. "Ленты.ру") надо получить карт-бланш <…>, чтобы снять все санкции (с России — прим. "Ленты.ру")», — пояснил эксперт.

Он указал, что Белый дом полностью потерял интерес к Украине в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, поэтому теперь у Зеленского есть два варианта: либо договариваться напрямую с президентом России Владимиром Путиным, либо уходить в отставку.

В феврале Зеленский признался, что возвращение всех потерянных территорий — сложный для Украины вопрос. Он подчеркнул, что готов встретиться с Путиным, но подчеркнул, что не уступит Донбасс.