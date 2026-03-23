Названа модная замена джинсам на лето

Vogue назвал вязаные брюки модной заменой джинсам на лето 2026 года

По словам журналистов, актуальной альтернативой данному предмету одежды станут ажурные брюки, выполненные в технике кроше, то есть связанные крючком. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды.

Так, марка Alberta Ferretti представила вариант кремового оттенка с прямым удлиненным кроем, а Chanel — брючный костюм белого цвета в указанном стиле. Кроме того, данные штаны пополнили ассортимент Rabanne, Burberry, Akoia и Etro.

