15:50, 23 марта 2026

Названа модная замена джинсам на лето

Vogue назвал вязаные брюки модной заменой джинсам на лето 2026 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: AC Crochets / YouTube

Редакторы журнала Vogue назвали модную замену джинсам на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, актуальной альтернативой данному предмету одежды станут ажурные брюки, выполненные в технике кроше, то есть связанные крючком. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды.

Так, марка Alberta Ferretti представила вариант кремового оттенка с прямым удлиненным кроем, а Chanel — брючный костюм белого цвета в указанном стиле. Кроме того, данные штаны пополнили ассортимент Rabanne, Burberry, Akoia и Etro.

Ранее в марте персональный стилист Дарья Плеханова перечислила россиянам самую модную обувь на весну и лето.

