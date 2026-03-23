Названа модная замена джинсам на лето

Редакторы журнала Vogue назвали модную замену джинсам на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.
По словам журналистов, актуальной альтернативой данному предмету одежды станут ажурные брюки, выполненные в технике кроше, то есть связанные крючком. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды.
Так, марка Alberta Ferretti представила вариант кремового оттенка с прямым удлиненным кроем, а Chanel — брючный костюм белого цвета в указанном стиле. Кроме того, данные штаны пополнили ассортимент Rabanne, Burberry, Akoia и Etro.
