14:39, 12 марта 2026

Россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето

Персональный стилист Дарья Плеханова призвала носить парадные тапочки весной
Екатерина Ештокина

Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images

Персональный стилист Дарья Плеханова перечислила россиянам самую модную обувь на весну и лето. Материал публикует «Пятый канал».

В первую очередь эксперт заявила, что самой базовой моделью остаются челси, которые можно сочетать с джинсами, брюками, костюмами и юбками длины макси. «Эта пара подходит вам, если у вас очень активный образ жизни, вы много проводите времени на ногах, часто перемещаетесь», — пояснила она.

Помимо этого, собеседница телеканала назвала ботильоны черного, темно‑серого, коричневого цветов, а также акцентных вариантов с животным принтом. Вместе с тем она призвала носить парадные тапочки.

На самом деле они выглядят как домашние. И даже некоторые в отделах домашней обуви можно и приобрести. Эта пара обуви отсылает нас сразу к тренду ориентализм, мы вспоминаем Восток, Азию, и такие тапочки добавляют сразу расслабленности любому образу

Дарья Плехановаперсональный стилист

На замену привычным и универсальным белым кедам пришли лоферы, подчеркнула стилист. А трендом весны, по ее словам, стала обувь на платформе.

Для женственного внешнего вида специалист посоветовала надеть высокие сапоги с облегающим или более свободным голенищем. В заключение Плеханова отметила, что гамма обуви весной 2026 более сдержанная, чем в одежде. Таким образом, популярны будут темно-коричневый, серый, белый, черный и темно‑синий тона.

В феврале россиян призвали носить капустные образы. Стилист Рогов прошелся по магазинам и выбрал удачные сочетания предметов гардероба и их оттенков.

