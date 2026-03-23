Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

Twinby: Мужчины в три раза чаще женщин подают жалобы в приложениях для знакомств

Мужчины жалуются в три раза чаще женщин в приложениях для знакомств. Об этом говорится в исследовании Twinby, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что на жалобы мужчин приходится около 76 процентов всех обращений в службе поддержки сервиса. Аналитики также назвали главные причины подачи жалоб — чаще всего жалуются на подозрительную активность: спам, ботов, ссылки на сторонние ресурсы и рекламу.

В то же время женщины в основном сообщают о нарушении личных границ: неприличные фото, оскорбительные тексты. При этом мошенников среди женских аккаунтов больше, чем среди мужских, поскольку мужчины быстрее ведутся на вовлечение, а для обмана женщин мошенникам нужно больше времени и усилий.

Ранее россияне назвали главные «ред флаги» на первом свидании.