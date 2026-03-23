Небензя назвал число пострадавших от ударов ВСУ мирных россиян

23:43, 23 марта 2026Мир

Небензя: С 2022 года от атак ВСУ пострадали минимум 27,5 тыс мирных россиян
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Начиная с февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали минимум 27,5 тысячи мирных россиян. Такое число назвал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его выступление опубликовано на сайте представительства.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысячи мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области», — сказал Небензя.

Он отметил, что ВСУ регулярно наносят прицельные удары по мирному населению.

Ранее беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области.

