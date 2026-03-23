Забота о себе
17:31, 23 марта 2026

Одну категорию людей назвали защищенной от трех видов рака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Врач Хосе Мануэль Фелисес назвал категорию людей, которые надежно защищены сразу от трех видов рака. Его слова передает издание ABC.

Фелисес заявил, что у людей с аллергией ниже риск рака толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. Врач объяснил это тем, что их иммунная система ведет себя как гиперактивный охранник. «Она настолько бдительна, что (...), становится гораздо более активной и эффективной в обнаружении аномальных клеток. И она уничтожает их до того, как они превратятся в опухоль», — пояснил доктор.

В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
«Ваш организм жертвует весенним комфортом ради высокоэффективного противоопухолевого щита. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проклинать весну, поблагодарите свою иммунную систему за то, что она работает сверхурочно», — добавил Фелисес.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить простуду на ногах. По его словам, даже слабая физическая активность продлевает болезнь на несколько дней.

