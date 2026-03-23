Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 23 марта 2026

Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

Психолог Скиннер: У партнеров одного возраста больше шансов на долгие отношения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: D13 / Shutterstock / Fotodom

Идеальная разница в возрасте между партнерами составляет от нуля до трех лет, считает психолог и психотерапевт Элоиза Скиннер. О преимуществах отношений с ровесником она побеседовала с Metro.

«Согласно исследованиям, небольшая разница в возрасте, скорее всего, приведет к более долгим отношениям», — рассказала Скиннер. Она объяснила, что партнеры-ровесники находятся на схожих жизненных этапах и имеют похожее отношение к расходам, сбережениям и инвестициям.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Скиннер добавила, что в таких отношениях у людей больше шансов соответствовать друг другу по физическим возможностям и заниматься одинаковыми делами в выходные, разделять обязанности по уходу за детьми и даже иметь одинаковые цели в поездках. Специалистка сослалась на исследования, показывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.

Ранее эксперт по сну Риц Бира предупредила, что совместный сон может стать скрытой причиной ссор в паре. Она пояснила, что если партнеры не высыпаются, они становятся раздражительными и чаще провоцируют конфликты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Объявлены цены на маломощный седан Geely в России

    Китай выступил с предупреждением об Иране

    Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

    Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

    Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

    Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

    Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

    Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

    Иран уничтожил американскую систему Patriot на авиабазе США в Бахрейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok