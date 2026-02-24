Раскрыт секрет счастливого брака

Коуч по отношениям Нгуен назвала правило «7–7–7» секретом счастливого брака

Коуч по отношениям Джули Нгуен подсказала, как в долгих отношениях избежать скуки и не зацикливаться на бытовой рутине. Способ годами сохранять счастье в браке она раскрыла в беседе с HuffPost.

Эксперт считает, что главный секрет счастливых отношений заключается в том, что женщина и мужчина проводят много времени вместе, но не душат друг друга вниманием. Идеальным вариантом она назвала соблюдение правила «7 — 7 — 7».

«Это правило предлагает ходить на свидание раз в семь дней, ездить в совместные поездки раз в семь недель и в более длительные отпуска — раз в семь месяцев», — объяснила коуч. Она отметила, что такой подход помогает парам проводить больше времени вместе и создавать новые общие воспоминания, благодаря которым укрепляется эмоциональная связь.

Эксперт подчеркнула, что поездки необязательно должны быть дорогими. По ее словам, можно ходить в походы или выезжать на машине в соседний город, а раз в полгода придумывать что-то необычное и интересное.

