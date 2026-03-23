Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 23 марта 2026Мир

Опрос показал отношение американцев к войне с Ираном

CBS: Более половины американцев не одобряют операцию США против Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Большинство американцев (57 процентов) полагают, что военная операция США против Ирана идет неблагоприятно. Отношение американцев к конфликту показал опрос телеканала CBS News.

60 процентов жителей США не одобряют военные действия своей страны в Иране. Подавляющее большинство (92 процента) граждан уверено, что Белому дому следует прекратить войну с Ираном как можно скорее.

73 процента выступили против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Более трети опрошенных посчитали, что конфликт будет продолжаться несколько месяцев, а 14 процентов оценили сроки продолжения войны в один год и более.

Ранее стало известно, что среди американских военных растут сомнения по поводу стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Источники HuffPost рассказали, что американские военные не хотят отдавать свои жизни за Израиль и «быть политическими пешками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok