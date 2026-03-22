Бывший СССР
21:58, 22 марта 2026

Отстраненный за потери полковник ВСУ задумался о бегстве в США

РИА Новости: Отстраненный за потери комбриг ВСУ Шум захотел уехать к семье в США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Командир 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Шум, отстраненный за тяжелые потери, задумался о переезде в США, куда переехала его семья еще в 2015 году. Об этом журналистам РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника, Шум вывез свою семью на постоянное место жительства в Америку, а именно в штат Вашингтон, «в укромное местечко с населением около 3000 человек». Как уточняется, там уже образовался целый «украинский квартал».

32-я бригада, пишет издание, за последние месяцы понесла значительные потери под Гришино в Донецкой народной республике (ДНР), лишившись свыше 650 человек. В феврале комбрига сняли с должности, а не его место пришел молодой майор Игорь Дикун. Его военные компетенции отмечаются как «крайне низкие».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений ВС России в районе населенных пунктов Гришино и Сергеевка.

