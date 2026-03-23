Победа «Реала» над «Атлетико» принесла россиянину почти 2 миллиона рублей

11:24, 23 марта 2026Спорт

Волевая победа «Реала» над «Атлетико» принесла россиянину 1,87 миллиона рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на победу «Реала» над «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на это событие составлял 1,87. «Атлетико» вел в счете, но мадридцы одержали волевую победу со счетом 3:2. Ставка россиянина сыграла, он пополнил счет на 1,87 миллиона рублей.

«Реал» благодаря победе набрал 69 очков и остается на втором месте в чемпионате Испании. С 73 очками лидирует «Барселона».

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он поставил 1,8 миллиона рублей с коэффициентом 6,87.

