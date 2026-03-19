Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей на четырех матчах Лиги чемпионов

Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей, поставив на четыре матча Лиги чемпионов

Клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с общим коэффициентом 6,87, поставив 1,8 миллиона рублей на следующие исходы: «Спортинг» не проиграет «Буде/Глимт» (1,18), ПСЖ не проиграет «Челси» (1,73), «Реал» не проиграет «Манчестер Сити» (2,65) и победа «Арсенала» над «Байером» (1,27).

Ранее восемь команд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли мадридский «Реал», французский ПСЖ, лондонский «Арсенал», португальский «Спортинг», испанская «Барселона», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и английский «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является ПСЖ.