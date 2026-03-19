10:46, 19 марта 2026

Россиянин выиграл 12,3 миллиона рублей на четырех матчах Лиги чемпионов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс с общим коэффициентом 6,87, поставив 1,8 миллиона рублей на следующие исходы: «Спортинг» не проиграет «Буде/Глимт» (1,18), ПСЖ не проиграет «Челси» (1,73), «Реал» не проиграет «Манчестер Сити» (2,65) и победа «Арсенала» над «Байером» (1,27).

Ранее восемь команд вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По итогам двух матчей 1/8 финала в следующую стадию прошли мадридский «Реал», французский ПСЖ, лондонский «Арсенал», португальский «Спортинг», испанская «Барселона», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и английский «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является ПСЖ.

