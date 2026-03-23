Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:14, 23 марта 2026

Поход в пиццерию погубил женщину и отправил в больницу более сотни человек

В Бразилии более сотни человек отравились после похода в пиццерию
Никита Савин
Никита Савин

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии более сотни человек отравились в пиццерии в штате Параиба. Об этом сообщает Need To Know.

Поход в ресторан погубил 44-летнюю Райссу Силву из муниципалитета Помбал. В воскресенье, 15 марта, они с бойфрендом отправились в пиццерию и заказали пиццу с вяленой говядиной. Вечером обоим стало плохо. Влюбленные обратились в больницу, где им прописали лекарства.

На следующий день Силва снова вызвала врача. У нее начались сильные боли в животе и рвота. Женщину госпитализировали, а затем срочно перевели в реанимацию. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Вскоре выяснилось, что после посещения той же пиццерии 15 марта еще 117 человек обратились за медицинской помощью с пищевыми отравлениями.

Городские власти закрыли и проверили заведение. Там обнаружились многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, по кухне бегали насекомые, а мясные продукты хранились неправильно. Спустя три дня после массового отравления два человека, включая восьмилетнего ребенка, оставались в больницах. Расследование в отношении владельцев пиццерии продолжается.

Ранее сообщалось, что в США женщина поужинала у друзей и оказалась в реанимации. Она попробовала меч-рыбу, приготовленную по старинному рецепту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok