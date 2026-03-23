Полковник оценил угрозу ударов по АЭС в Иране

Полковник Кошкин: Угроза нанесения ударов по иранской АЭС высока

Угроза нанесения ударов по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране является достаточно высокой, поскольку России уже известны примеры попыток ударов по ядерным объектам с помощью американских специалистов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин.

«По мирному атому в принципе запрещено бить. Потому что, даже если нанести удары обычными боеприпасами по АЭС, эффект будет таким же, как от применения тактического ядерного оружия, — объяснил Кошкин. — Прилеты по иранской АЭС уже были, и мы активно проводим эвакуацию своих сотрудников. Но остановить работу станции невозможно — она должна функционировать. И, видимо, нужны добровольцы, готовые обеспечивать работу станции».

Военный эксперт сравнил АЭС в Иране с Запорожской, которая также оказалась в зоне ведения боевых действий. Полковник напомнил, что удары по ней наносились, в частности, ракетами HIMARS, траекторию полета которых высчитывали американские специалисты.

«Надо учитывать все возможные варианты и риски. И если американцы решили вывести из строя всю энергосистему Ирана, нужно быть готовыми в том числе к провокациям вокруг АЭС», — заключил Кошкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия передает американской стороне сигналы о том, что угроза нанесения ударов по АЭС в Иране представляет серьезную опасность. Удар тяжелой бомбой может создать прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива.