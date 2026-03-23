23:07, 23 марта 2026

Появились сведения о намерении Киева сровнять Славянск с землей

Советник главы ДНР Кимаковский: Киев намерен сровнять Славянск с землей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Киев намерен сровнять Славянск в Донецкой народной республике с землей, поскольку именно с этого города в 2014 году началась Русская весна и его освобождение российскими войсками имеет сакральный характер. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью «Вестям».

«Славянск для всех нас — это особое место, место силы, откуда начиналась Русская весна. И поэтому для нас освобождение этого города носит такой даже, я бы сказал, сакральный характер», — указал Кимаковский.

По его мнению, противник попытается создать из города «очередную информационную "фортецю"» и постарается его уничтожить.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал возможным переход Славянска и Краматорска под контроль РФ летом. По его словам, это будет последним рывком перед освобождением Донбасса.

