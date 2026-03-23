Президент Колумбии подтвердил спасение военных после крушения самолета

22:21, 23 марта 2026Мир

Петро подтвердил спасение 77 военных после крушения самолета
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

После крушения самолета Hercules C-130 были спасены по меньшей мере 77 военных. Информацию подтвердил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети X.

«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых. Есть один погибший», — написал Петро.

По его словам, информация о судьбе еще 43 человек ожидает подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Колумбии военный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту упал при взлете. По предварительным данным, на борту находилось 125 человек — сообщается, что военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе перед возвращением в столицу Боготу.

