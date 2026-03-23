Путешествия
14:35, 23 марта 2026Путешествия

Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета в Шереметьево

Летевших из Хургады в Петербург россиян девять часов не выпускают из самолета
Алина Черненко

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российских туристов, прилетевших из Египта, отказались выпускать из самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом они рассказали порталу TourDom.

По данным источника, лайнер авиакомпании AlMasria Universal Airlines, направлявшийся из Хургады в Санкт-Петербург, приземлился в столичной воздушной гавани 23 марта в 02:42. «15 часов сидим в самолете: 6 летели и 9 — ждем, когда нас выпустят, никакой информации нет», — пожаловались соотечественники, которые до сих пор находятся на борту.

Собеседники издания добавили, что утром им дали бутылку воды, коробочку сока и булку с колбасой. В аэропорту заявили, что готовы принять пассажиров, но ждут решения авиакомпании, а позже — что ищут для них гостиницу. «С тех пор никакой информации. А в 10:40 пилоты покинули самолет — уехали с чемоданами», — отметили туристы.

Они добавили, что какое-то время на борту находились только бортпроводники, и люди начали нервничать. Затем пришел резервный экипаж, включилось табло «Пристегните ремни», но пассажирам пока ничего не сообщили. Они выразили надежду, что самолет готовят ко взлету.

Ранее стало известно, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали и отменили более 300 рейсов. Там ввели ограничения на обслуживание самолетов.

