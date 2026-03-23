16:11, 23 марта 2026Мир

Решение США отложить удары по иранской энергетике объяснили

Посольство Ирана: Трамп отложил удары по энергетике лишь после ответных угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Американский президент Дональд Трамп решил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре лишь после ответных угроз Тегерана. Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщило посольство Исламской Республики в Кабуле.

«После того, как исламская республика пригрозила нанести удар по энергетической инфраструктуре всего региона в случае любой атаки США на иранскую энергетическую инфраструктуру, Трамп отступил», — подчеркнули в полпредстве.

Ранее в МИД Ирана заявили, что решение Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре направлено на снижение цен на энергоносители.

