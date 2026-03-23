15:51, 23 марта 2026Мир

Тегеран усомнился в намерениях Трампа после отсрочки ударов

МИД Ирана объяснил решение Трампа по энергообъектам попыткой сбить цены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре направлено на снижение цен на энергоносители. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

«Заявления президента США были сделаны в рамках усилий, направленных на снижение стоимости энергоносителей, а также для того, чтобы выгадать время для реализации своих военных планов», — говорится в заявлении ведомства.

В Тегеране подчеркнули, что не начинали конфликт и все вопросы о деэскалации конфликта следует адресовать Вашингтону.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

