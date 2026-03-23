Тегеран усомнился в намерениях Трампа после отсрочки ударов

МИД Ирана объяснил решение Трампа по энергообъектам попыткой сбить цены

Решение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре направлено на снижение цен на энергоносители. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

«Заявления президента США были сделаны в рамках усилий, направленных на снижение стоимости энергоносителей, а также для того, чтобы выгадать время для реализации своих военных планов», — говорится в заявлении ведомства.

В Тегеране подчеркнули, что не начинали конфликт и все вопросы о деэскалации конфликта следует адресовать Вашингтону.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.