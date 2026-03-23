Россия стала продавать ЕС больше рыбы

В 2025 году Россия нарастила экспорт рыбы в ЕС на пять процентов. Об этом со ссылкой на Рыбный союз сообщает ТАСС.

За год экспорт рыбы европейским странам вырос до 210 тысяч тонн. В денежном выражении поставки оценили в 830 миллионов долларов.

Главным товаром стало филе минтая — поставки мороженого продукта из России увеличились на треть (плюс 35 процентов) в натуральном выражении и наполовину (50 процентов) в стоимостном, до 126 тысяч тонн на сумму 355 миллионов долларов.

Поставки мороженой трески из России сократились почти вполовину (минус 45 процентов) в физическом и на 20 процентов в денежном выражении, до 24 тысяч тонн на сумму 166 миллионов. Экспорт мороженого сурими из России упал на 10 процентов в натуральном выражении (до 11 тысяч тонн) и в стоимостном составил 20 миллионов. Отгрузки дальневосточных кеты и горбуши выросли в 2,6 раза в физическом и в 2,3 раза в денежном выражении, до 4 тысячи тонн и 11 миллионов долларов. Экспорт мороженого филе дальневосточных лососей увеличился на 25 процентов в натуральном и на 50 процентов в денежном выражении, до 4 тысяч тонн и 28 миллионов долларов.

За первые два месяца 2026 года поставки российских рыбы и морепродуктов в Китай выросли на 22 процента год к году в физическом выражении и составили 194 тысячи тонн. В денежном выражении данный экспорт увеличился на 41 процент, до 614 миллионов долларов. Чаще всего поставляли тушки мороженого минтая (на 120 миллионов долларов) и его филе (4,7 миллиона). Еще 15 миллионов обеспечил экспорт сурими, 67 — мороженой трески и 245 — живых крабов.