Россиян научили проверять подлинность автозапчастей

Подлинность автозапчастей можно проверить по наличию маркировки. Об этом россиянам рассказал генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в эфире НСН.

По его словам, маркировка должна быть нанесена на запчасти несъемным образом. «Не наклейка, а краска или тиснение. Если маркировка не нанесена или нанесена каким-то кустарным способом, то лучше отказаться от приобретения такой запчасти», — объяснил эксперт.

Пархоменко добавил, что при покупке запчастей в сервисе стоит запросить сертификаты. Он отметил, что документы помогают убедиться в подлинности только в том случае, если владелец обладает знаниями, благодаря которым сможет определить, соответствует ли та или иная запчасть предоставленному сертификату.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на автозапчасти. Сумма составила в среднем 27 тысяч рублей в год.