Россиянам рассказали о бесплатных скринингах на рак

Онколог Каприн: Семь скринингов для выявления рака доступны россиянам по ОМС

Россиянам в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом напомнил в разговоре с РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Указанные виды обследований предоставляются гражданам России бесплатно в районных поликлиниках. Собеседник агентства подчеркнул, что такого опыта нет ни в одной стране мира.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о cкором расширении системы ОМС для людей с онкологическими заболеваниями. Он уточнил, что пациентам станут доступны современные методы лечения, в том числе и CAR-T-клеточная терапия