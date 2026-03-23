Россияне бросились брать кредиты

НБКИ: Средний размер кредита в феврале вырос на 21,5 процента

В феврале 2026 года средний размер потребительского кредита в России вырос на четверть (плюс 21,5 процента) в месячном выражении. О том, что граждане бросились занимать, со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Средний размер займа увеличился до 167,2 тысячи рублей. В сравнении с январем он вырос на 10,7 процента.

Самые большие кредиты за месяц оформляли в Москве (297,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (252,4 тысячи рублей), Московской области (228,5 тысячи рублей), а также в Республике Татарстан (197,1 тысячи рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (192,4 тысячи рублей).

Сильнее всего средний чек упал в Алтайском (минус 37 процента) и Хабаровском (минус 32,7 процента) краях, а также Ленинградской (минус 30,5 процента), Омской (минус 29,4 процента) и Челябинской (минус 28,8 процента) областях.

«В последние шесть месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-180 тысяч рублей При этом спрос на потребкредиты находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) сокращается», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин предупредил, что в стране усиливается новая кредитная ловушка: микрофинансовые организации меняют подход, переходя от краткосрочных займов «до зарплаты» к предоставлению средств на более длительный период. МФО предлагают продукты, напоминающие банковские кредиты, с относительно низкими ежемесячными платежами и мягкими условиями, но их стоимость остается крайне высокой.