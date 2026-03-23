Россиянин получил срок за комментарий под религиозным постом

В Крыму осудили мужчину за реабилитацию нацизма

В Крыму осудили мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Как установил суд, 30-летний житель села Партизаны в апреле 2022 года на своей странице в социальной сети разместил изображение, оскверняющее символы празднования Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре 2023 года под религиозной публикацией он оставил комментарий, который порочил традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память народа.

Сотрудники МВД и ФСБ России выявили его преступления.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима с учетом ранее не отбытого наказания за прежнюю судимость, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина разместил в сети фотографию символа воинской славы России и получил срок.