Россиянин получил срок за комментарий под религиозным постом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 23 марта 2026

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму осудили мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Как установил суд, 30-летний житель села Партизаны в апреле 2022 года на своей странице в социальной сети разместил изображение, оскверняющее символы празднования Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре 2023 года под религиозной публикацией он оставил комментарий, который порочил традиции вероисповедания, культурные ценности и историческую память народа.

Сотрудники МВД и ФСБ России выявили его преступления.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии общего режима с учетом ранее не отбытого наказания за прежнюю судимость, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина разместил в сети фотографию символа воинской славы России и получил срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok