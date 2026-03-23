Россиянина задержали при выезде на Ближний Восток

ФСБ задержала жителя Казани при выезде на Ближний Восток

ФСБ задержала 25-летнего жителя Казани при выезде на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина вступил в контакт с представителем террористической организации, который стал оказывать на него воздействие. В результате россиянина склонили к разделению идеологии радикального ислама, и он решил выехать из страны, чтобы вступить в ряды террористов. Попытку пресекли в аэропорту.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

