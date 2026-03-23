05:30, 24 марта 2026

Россиянка описала аптеки в Мексике фразой «половина пространства занята едой»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JRomero04 / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные аптеки фразой «половина пространства занята едой». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что мексиканские аптеки отличаются от российских — там действительно можно купить множество продуктов, в том числе печенье, напитки, сладости, чипсы.

«Чипсы из кукурузы, из картофеля, из пшеничной муки, какие-то острые палочки, странные хрустящие штуки с лаймом, с перцем, с чем только не придумают», — добавила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «улица — это продолжение дома». По ее словам, местные жители выходят туда, чтобы пообщаться, что-то купить или продать или просто посидеть на бордюрах.

