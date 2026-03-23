Россиянка с заведующей акушерского отделения пойдут под суд за новые документы для ребенка

В Карачаево-Черкесии осудят врача и мать за сделку с новорожденной

В Карачаево-Черкесии осудят врача и мать за сделку с новорожденной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они обвиняются по статье 127.1 («Совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году в перинатальном центре города Черкесска местная жительница родила девочку. Не желая заниматься ее воспитанием, она сообщила об этом заведующей отделения. Та, в свою очередь, предложила отдать ей ребенка и пообещала подобрать ей семью. Таким образом, они заключили устную безвозмездную сделку. Новорожденную медицинский работник оставила себе, оформив документы на поддельные данные.

По ходатайству следователя суд избрал медицинскому сотруднику меру пресечения в виде домашнего ареста, а биологической матери запрет определенных действий. Собрана достаточная доказательная база для направления уголовного дела в суд.

