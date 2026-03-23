10:13, 23 марта 2026

Россиянки одной возрастной группы массово заявили о трудностях при приеме на работу

Россиянки одной возрастной группы массово заявили о трудностях при приеме на работу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

HR-эксперт Гарри Мурадян пояснил, что речь идет о женщинах старше 45 лет. Специалист отметил, что чаще всего эти кандидатки брали длительный перерыв для воспитания детей — к примеру, на 10 и более лет. Работодатели обеспокоены, что такие россиянки утратили профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к изменившимся условиям труда. При этом напрямую об этом не говорят из-за законодательного запрета дискриминации по возрасту.

Однако похожие проблемы испытывают и кандидатки, которые не уходили на длительное время из карьеры. Так, одна из женщин старше 40 поделилась, что уже три года не может найти работу. Все это время она перебивается проектами. Безработная подчеркнула, что дискриминация возникает еще на стадии ознакомления с вакансией, где довольно часто встречается посыл о «молодом дружном коллективе».

До этого стало известно, что жительницу Москвы без пальца уволили из ювелирного магазина за «непрезентабельный внешний вид».

