Россиянку без пальца уволили из ювелирного магазина за «непрезентабельный внешний вид»

Жительницу Мурманска без пальца уволили из ювелирного магазина за «непрезентабельный внешний вид». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

19-летняя Карина (фамилия неизвестна) с врожденной аномалией верхних конечностей устроилась на стажировку в магазин Sunlight. Спустя час работы директор магазина вызвала ее и возмутилась тем, что та не предупредила об особенностях здоровья. Затем она попросила сотрудницу уволиться.

В свою очередь Карина уточнила, что перед началом стажировки она по телефону предупредила рекрутера о своей особенности. Ей ответили, что это не является проблемой, поскольку «главное — уметь продавать». В то же время известно, что трудоустройство россиянки длилось около двух недель. Кроме того, перед началом стажировки она встречалась с директором магазина два или три раза.

Директор буквально спросила меня прямо в лицо: «Почему ты не сказала, что у тебя руки дефектные?». Я ей сказала, что предупреждала на этапе собеседования, что у меня на одной из рук четыре пальца. Когда я уже подписывала договор, мне никто по поводу моей руки ничего не сказал Карина уволенная из магазина сотрудница

После увольнения директор по имени Марина прислала Карине голосовое сообщение, в котором призвала не расстраиваться. «Крошечка, не расстраивайся, не стоит это того. У тебя еще светлый путь впереди. Я в тебя верю», — заявила она.

