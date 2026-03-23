Россиянку похитили из-за конфликта с ее сожителем

В Самарской области осудили местных жителей за похищение женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), 126 («Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 163 («Вымогательство, совершенное с применением насилия») УК РФ.

Как установил суд, 22 ноября 2024 года осужденные из подъезда жилого дома похитили 36-летнюю женщину, с сожителем которой у фигурантов был конфликт. Мужчины, угрожая ножом, посадили ее в машину и скрылись с места происшествия.

Грамотные и своевременные оперативные мероприятия сотрудников правоохранительных органов позволили освободить пострадавшую в тот же день.

Также один из фигурантов в 2024 году вымогал деньги у местного жителя, а другого избил.

Суд приговорил их к срокам от двух до восьми лет лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии-поселении, а остальные — в колониях строгого и особого режимов.

