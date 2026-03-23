Российские подростки нашли человеческие останки возле школы

78.ru: В Петербурге подростки нашли человеческие останки возле школы

В Санкт-Петербурге подростки нашли человеческие останки возле школы в Василеостровском районе. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, на место обнаружения находки направили сотрудников полиции. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что пропавшего охотника в Хабаровском крае в лесу съели хищники. Уточнялось, что спасатели в районе зимовья обнаружили останки и много следов зверей. По факту случившегося организовали проверку.

Еще раньше житель Башкирии спрятал расчлененную мать в банки и тазы. Россиянина задержали и предъявили ему обвинение.