Российский губернатор обратился к жителям с просьбой

Гладков попросил жителей не носить камуфляж в приграничье Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям с просьбой — он призвал не носить камуфляж в приграничье. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы российского региона.

«Хотел просить наших жителей, которые находятся, проживают, по работе или приезжают к родственникам в пятнадцатикилометровой зоне от границы: исключить из своей одежды камуфляжную зеленую форму», — написал он.

Губернатор предупредил, что это может привести к ударам как непосредственно по человеку, так и по объектам, где находятся люди.

Ранее Гладков едва не попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политик посетил село Смородино в Грайворонском округе, которое накануне было обстреляно украинскими военными. Он прибыл на место разбора завалов и начал общаться с местными жителями, но в тот момент в небе появился беспилотник противника.