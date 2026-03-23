Российский рабочий ответит за пожар на предприятии с ущербом на сотню миллионов

В Новокузнецке пройдет суд над рабочим за пожар, принесший ущерб в 88 млн

В Новокузнецке правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в уничтожении имущества предприятия по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в Кузнецком районе. Рабочий выполнял резку металла с помощью болгарки и грубо нарушил требования пожарной безопасности. Попавшие на горючие материалы искры привели к мощному возгоранию. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 88 миллионов рублей.

