08:12, 23 марта 2026Силовые структуры

Российский рабочий ответит за пожар на предприятии с ущербом на сотню миллионов

Варвара Митина (редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Новокузнецке правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в уничтожении имущества предприятия по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в Кузнецком районе. Рабочий выполнял резку металла с помощью болгарки и грубо нарушил требования пожарной безопасности. Попавшие на горючие материалы искры привели к мощному возгоранию. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 88 миллионов рублей.

Ранее в Курганской области суд взял под стражу четверых жителей, которые напали на глэмпинг.

