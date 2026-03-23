12:00, 23 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Рютте о желании Зеленского заключить мирное соглашение

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова генсека НАТО Марка Рютте о стремлении украинского президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашения — блеф, так как Европа заставляет Киев воевать, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Рютте сообщил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он рассказал, что провел полуторачасовой разговор с украинским лидером в Лондоне.

Нет доверия лично у меня этим заявлениям. Это игра

Алексей Чепадепутат Госдумы

Парламентарий добавил, что Россия изначально была готова к заключению сделки с Украиной. Он напомнил, что Москва с 2014 года стремилась к подписанию минских соглашений, а в 2021 году предупреждала о том, что ситуация накалена до предела. Чепа также указал, что в марте 2022 года Россия и Украина подошли к заключению мирной сделки, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Зеленского этого не делать.

«Мы неоднократно слышали заявления европейских лидеров, которые говорили по очереди, что Украина должна биться до последнего украинца, и позиция Рютте иногда нивелируется какими-то встречами с [президентом США Дональдом] Трампом, когда он пытается подыграть, заискивая перед ним, а остальное — это все блеф. Заставляют Украину воевать», — поделился политик.

Зеленский до этого говорил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы.

