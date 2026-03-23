23:45, 22 марта 2026

Шесть украинок объявили в розыск за уклонение от мобилизации

«Страна.ua»: На Украине шесть женщин ошибочно объявили в розыск как уклонистов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украинские военкоматы решили объявить в розыск как военнообязанных шесть женщин без военного или медицинского образования. Подробности раскрыло издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, такой информацией поделилась одна из женщин. Она рассказала, что ее объявили в розыск и назначили штраф, но после предоставления в комиссариат документов об образовании их отменили. Впрочем, с воинского учета гражданку снимать почему-то не стали.

Собеседница поделилась планами о том, что начинает подготовку искового заявления в суд. Свое намерение она объяснила тем, что действующее украинское законодательство не предусматривает механизма исключения из учета тех, кто оказался в таком перечне ошибочно или незаконным образом. Так, на Украине есть обязанность постановки на воинский учет для женщин, имеющих военное, медицинское или фармакологическое образование.

В сентябре прошлого года стало известно, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин. Уточнялось, что в бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

