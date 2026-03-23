Системы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве украинском БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал он, добавив, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей о произошедшем градоначальник не привел.

Ранее стало известно, что после налета ВСУ в Ленобласти загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморск. Затем очевидцы сняли на видео последствия атак на регион.