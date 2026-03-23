16:23, 23 марта 2026Экономика

Скачок цен на некоторые овощи объяснили войной в Иране

Доцент Щербаченко: Сладкий перец в России подорожал из-за ситуации в Иране
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Подорожание в России сладкого перца связано с ближневосточным кризисом. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Его процитировало «Лайф».

Он объяснил, что до недавнего времени иранский перец занимал почти 50 процентов соответствующего сегмента российского рынка. Кроме того, Россия импортировала из этой страны фисташки, кабачки, персики, черешню, сельдерей, салат и баклажаны. Однако с 3 марта ситуация ухудшилась, так как Тегеран запретил экспортировать продовольствие в целях обеспечения собственной внутренней безопасности. Это решение сказалось на ценах в России.

Щербаченко обратил внимание, что заместить выпавшие объемы импорта непросто, так как речь идет о скоропортящейся продукции, а поставки выстраиваются по заранее заключенным контрактам. Поэтому в некоторых регионах перец стал серьезно дорожать. Экономист заявил, что местами цена этого овоща поднялась примерно на 30 процентов, а в магазинах его продают по 450-650 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что иранский кризис привел к подорожанию в России томатов, стоимость которых в среднем выросла на шесть процентов. Кроме того, из-за перебоев с поставками баклажаны подорожали на 13 процентов.

