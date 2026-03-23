Слухами о похищенном мужчине в рабстве у дельфинов заинтересовалась полиция

В США полиция опровергла слухи о мужчине, попавшем в рабство к дельфинам

В США правоохранительные органы заинтересовались слухами о мужчине, который якобы попал в рабство к дельфинам. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.

Поводом для проверки стала вирусная история, распространявшаяся по соцсетям. В ней утверждалось, что на пляже в округе Ли, штат Флорида, нашли обгоревшего на солнце 33-летнего мужчину. Он якобы рассказал сотрудникам полиции, что его похитили дельфины. По его словам, они три дня держали его в плену и хотели, чтобы он построил им подводный город. Главаря дельфинов звали Джеральд.

Представители офиса шерифа округа Ли подтвердили, что эта информация не соответствует действительности. Источником слухов оказался пост в соцсети, оформленный как настоящая новость с поддельным полицейским отчетом и вымышленным героем.

Ранее житель Японии, которого искусал сексуально озабоченный дельфин в провинции Фукуи, заявил, что чудом остался в живых. Считается, что пострадали еще около 40 человек.