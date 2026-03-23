Сообщения о прекращении российской пилотируемой программы оказались фейком

«Роскосмос» опроверг сообщения о прекращении пилотируемой программы

Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Россия утратила возможность запуска космических аппаратов после повреждения стартовой площадки Байконура в ноябре 2025 года, является фейком. Повреждения были оперативно устранены, о чем отчитался «Роскосмос».

«Ридус», в частности, писал, что повреждение стартовой установки на Байконуре после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» стал катастрофой для российской космической отрасли. Также утверждалось, что «случилась самая страшная с 1961 года катастрофа», которая может поставить крест на запуске к МКС всех космических пилотируемых кораблей типа «Союз» и беспилотных грузовых аппаратов «Прогресс».

Заявления о прекращении пилотируемой программы опровергает уже тот факт, что 22 марта был произведен успешный старт ракеты. «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Пуск произвели со стола площадки № 31, который как раз получил повреждения 27 ноября. Комплекс используют для российской пилотируемой программы. Отправка ракеты стала первым таким событием после восстановительных работ.

«Роскосмос» также опровергал данные о прекращении пилотируемой программы. Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов призвал исключить спекуляции по данному вопросу. В госкорпорации уточняли, что после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» был произведен осмотр места старта и выявлено повреждение некоторых элементов стартового стола. «Роскосмос» привлек 130 сотрудников для ремонта пусковой установки, работники трудились в две смены — с 8 утра и до полуночи. Член общественного совета госкорпорации, научный журналист Михаил Котов также отмечал, что речи о потере пилотируемой программы к Международной космической станции не идет. По его словам, в прозападных пабликах и Telegram-каналах разгоняли фейковую информацию.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил благодарность специалистам ракетно-космических предприятий за оперативное и качественное восстановление кабины стартового стола после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». «Совместные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли отработали на "пятерку". Как вы знаете, после пилотируемого запуска произошло повреждение кабины стартового стола. За два месяца наши коллеги очень быстро ее восстановили, за что им огромная признательность и благодарность», — сказал он.

Сообщение о прекращении российской пилотируемой программы из-за инцидента на Байконуре не получило широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».