21:08, 23 марта 2026

Союзники США предупредили Трампа о катастрофе

Bloomberg: Союзники убедили Трампа отменить дедлайн по Ормузскому проливу
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Союзники США убедили главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от дедлайна, который он поставил Ирану в вопросе о разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, после того как Вашингтон пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, ему пришлось столкнуться с реакцией союзников. Последние объяснили Трампу, что нанесение такого ущерба приведет к краху этого ближневосточного государства, что в свою очередь обернется катастрофическими последствиями. После этого президент США заявил, что дает Тегерану пятидневную отсрочку в связи с тем, что последний якобы вступил с американцами в переговоры. Однако власти Ирана сразу же опровергли эти утверждения главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа о якобы идущих переговорах. Корпус стражей исламской революции заявил, что реплики президента Соединенных Штатов следует расценивать как психологическую операцию.

