В США заявили о масштабных планах в отношении Ближнего Востока

CBS News: США сохраняют планы по отправке морпехов на Ближний Восток

Соединенные Штаты не изменили планы по переброске дополнительных морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Об этом информирует CBS News со ссылкой на источники.

Как уточняется, второе экспедиционное подразделение морской пехоты численностью 2200 человек и три военных корабля уже вышли из Калифорнии на прошлой неделе. Им потребуется не менее трех недель, чтобы прибыть в регион.

Первое экспедиционное подразделение морской пехоты также продолжает движение к месту назначения. Источники также отмечают, что президент Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность размещения наземных сил в регионе.

Ранее сообщалось, что союзники США убедили Дональда Трампа отказаться от дедлайна, который он поставил Ирану в вопросе о разблокировке Ормузского пролива.

После этого президент США заявил, что дает Тегерану пятидневную отсрочку в связи с тем, что последний якобы вступил с американцами в переговоры. Однако власти Ирана сразу же опровергли эти утверждения главы Белого дома.