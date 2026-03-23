11:10, 23 марта 2026

Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

В Кувейте разбился истребитель США. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Был сбит американский самолет», — утверждается в публикации.

При этом агентство не уточнило, какой именно истребитель потерпел крушение и каким оружием по самолету был нанесен удар.

Ранее сообщалось, что иранские системы ПВО сбили американский F-15. Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что информация об уничтожении американских истребителей иранскими средствами ПВО не соответствует действительности. По данным США на 22 марта, ни один американский истребитель не был сбит Ираном с начала боевых действий.

