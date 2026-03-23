Источник ТАСС: Группировку ВСУ в Константиновке разрезали пополам

Российские бойцы пополам разрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации источников, штурмовые группы клином вошли в город с восточной стороны, разделив находящихся там украинских военных на две части.

«Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», — рассказали собеседники агентства.

Огневое воздействие на ВСУ также оказывается с северного и южного флангов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил, что российские военные контролируют более 60 процентов Константиновки.