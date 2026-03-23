Свингеров ограбили в секс-клубе

В Германии неизвестные ограбили владельцев секс-клуба для свингеров. Об этом сообщает Daily Star.

52-летняя владелица заведения «Цезарь Палас» и ее 70-летний супруг возвращались с прогулки с собакой и решили ненадолго зайти в клуб. В этот момент на них напали грабители в масках: они распылили в лица жертвам газ из перцового баллончика, пригрозили пистолетом, а затем связали. Преступники, предположительно, завладели ключами женщины, после чего принялись обыскивать здание в поисках денег и драгоценностей.

Неизвестно, удалось ли преступникам найти и унести какие-то ценности. Они скрылись на автомобиле с кельнским номером, оставив владелицу и ее пожилого мужа связанными в секс-клубе. Женщине удалось освободиться самой и помочь супругу, после чего она вызвала полицию. Обоих доставили в больницу. Они были сильно напуганы, но серьезно не пострадали.

По данным полиции, пара профессионально занимается организацией секс-вечеринок уже 20 лет. На сайте «Цезарь Палас» рекламируется как одно из самых известных и популярных мест для свингеров в Германии. Уголовный розыск Германии уже начал расследование и ведет поиск преступников.

