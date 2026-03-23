04:02, 23 марта 2026

Свингеров ограбили в секс-клубе

Антонина Черташ
Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

В Германии неизвестные ограбили владельцев секс-клуба для свингеров. Об этом сообщает Daily Star.

52-летняя владелица заведения «Цезарь Палас» и ее 70-летний супруг возвращались с прогулки с собакой и решили ненадолго зайти в клуб. В этот момент на них напали грабители в масках: они распылили в лица жертвам газ из перцового баллончика, пригрозили пистолетом, а затем связали. Преступники, предположительно, завладели ключами женщины, после чего принялись обыскивать здание в поисках денег и драгоценностей.

Неизвестно, удалось ли преступникам найти и унести какие-то ценности. Они скрылись на автомобиле с кельнским номером, оставив владелицу и ее пожилого мужа связанными в секс-клубе. Женщине удалось освободиться самой и помочь супругу, после чего она вызвала полицию. Обоих доставили в больницу. Они были сильно напуганы, но серьезно не пострадали.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

По данным полиции, пара профессионально занимается организацией секс-вечеринок уже 20 лет. На сайте «Цезарь Палас» рекламируется как одно из самых известных и популярных мест для свингеров в Германии. Уголовный розыск Германии уже начал расследование и ведет поиск преступников.

Ранее пара свингеров раскрыла негативную сторону своего образа жизни. Они пожаловались на дороговизну членства в специализированных клубах, посещения секс-вечеринок и брони номеров в отеле.

    Последние новости

    Трампа предупредили о «катастрофической» ошибке в отношении Ирана

    Жители Подмосковья заметили в небе полярное сияние

    Иран начал использовать ракеты с изображением европейского лидера

    В США рассказали о выигрыше России от операции Трампа в Иране

    Юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч рублей за сушку белья

    53-летняя Кармен Электра в полупрозрачном наряде закрыла модный показ

    Свингеров ограбили в секс-клубе

    Женщина-строитель сурово отомстила зарвавшемуся коллеге

    Генсек НАТО раскрыл позицию Зеленского по сделке с Россией

    ЕС отстранил Венгрию от части переговоров из-за России

    Все новости
