Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 23 марта 2026Мир

Трамп сделал заявление о действиях России на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является поклонником действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что журналисты попросили главу Белого дома сравнить действия США в Иране и России на Украине.

«Я не являюсь поклонником того, что делает Россия», — ответил он.

Американский лидер также выразил уверенность, что между этими двумя ситуациями есть очень большая разница.

Ранее Трамп заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечалось, что Трамп выражает больше доверия Путину, чем кому-либо из европейских союзников США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

    Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

    Раскрыты выдающие сторонников Трампа детали во внешнем виде

    Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

    Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

    В России создали реестр книг с упоминанием наркотиков

    Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

    Трамп сделал заявление о действиях России на Украине

    Израиль заявил об ударе по Генштабу КСИР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok