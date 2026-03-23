03:24, 23 марта 2026Мир

Трамп установил статую исторической для США личности у Белого дома

WP: Трамп установил статую Христофора Колумба на территории Белого дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил статую Христофора Колумба на территории Белого дома. Этот шаг стал очередной попыткой преобразить его кампус и прославить первооткрывателя Америки, пишет The Washington Post.

Объект расположился перед зданием администрации Эйзенхауэра. Работа представляет собой реконструкцию статуи, которую президент Рональд Рейган открыл в Балтиморе в 1984 году.

После того, как в 2020 году, на фоне массовых волнений протестующие сбросили статую в городскую гавань, скульпторы получили фрагменты и по частям восстановили статую, заручившись поддержкой местных благотворительных организаций и федеральных грантодателей.

Произведение искусства подарили Белого дому в прошлом году. Глава американской администрации повторно открыл ее в октябре.

«В Белом доме Христофор Колумб — герой. И президент Трамп продолжит чтить его как такового», — объяснил в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне появился золотой памятник Трампу с биткоином в руке. Установку объекта проспонсировали инвесторы.

