Трамп установил статую исторической для США личности у Белого дома

WP: Трамп установил статую Христофора Колумба на территории Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп установил статую Христофора Колумба на территории Белого дома. Этот шаг стал очередной попыткой преобразить его кампус и прославить первооткрывателя Америки, пишет The Washington Post.

Объект расположился перед зданием администрации Эйзенхауэра. Работа представляет собой реконструкцию статуи, которую президент Рональд Рейган открыл в Балтиморе в 1984 году.

После того, как в 2020 году, на фоне массовых волнений протестующие сбросили статую в городскую гавань, скульпторы получили фрагменты и по частям восстановили статую, заручившись поддержкой местных благотворительных организаций и федеральных грантодателей.

Произведение искусства подарили Белого дому в прошлом году. Глава американской администрации повторно открыл ее в октябре.

«В Белом доме Христофор Колумб — герой. И президент Трамп продолжит чтить его как такового», — объяснил в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

